Geen straf voor man die taser tegen hoofd restaurantmedewerker zette

Een man die in maart een medewerker van een restaurant in de Reguliersdwarsstraat met een taser mishandelde, hoeft daarvoor niet de cel in. Hij hoeft enkel een taakstraf uit te voeren als hij opnieuw de fout in gaat.

Dat heeft de rechtbank vorige week besloten. De man zette op 20 maart het werkende stroomstootwapen op het hoofd van een medewerker en trapte later een raam kapot. Volgens de officier van justitie heeft hij zich 'zonder noemenswaardige aanleiding buitengewoon agressief en gewelddadig gedragen'.

De man heeft gezegd spijt van zijn gedrag te hebben, maar zegt zich niet meer te kunnen herinneren waarom hij ineens zo agressief was. De rechtbank besloot uiteindelijk hem een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur op te leggen, die gaat in als hij zich binnen twee jaar opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Nog geen maand na de mishandeling van de restaurantmedewerker ging de man overigens opnieuw de fout in. Wat er precies gebeurde is onduidelijk, maar hij kreeg een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag.