Alle Combino-trams nu voorzien van servicebalie

Het GVB heeft in alle 151 Combino-trams inmiddels de oude conducteurscabines vervangen voor servicebalies.

Met de balies moet er meer persoonlijk contact zijn tussen GVB-medewerkers en passagiers. In januari 2017 werd de eerste balie als proef geplaatst, toen het experiment beviel is besloten alle glazen conducteurscabines in de Combinotrams te vervangen.

Sinds eind februari zijn de trams in de remise aan de Lekstraat een voor een verbouwd. Dat duurde telkens ongeveer vijftien uur, het GVB heeft de werkzaamheden gefilmd: