'Australische bank opent kantoor in Amsterdam'

De Commonwealth Bank of Australia (CBA) wil een deel van zijn Londense personeel naar Amsterdam verhuizen, zo schrijft de Britse krant Financial Times vanochtend. Het zou gaan om vijftig banen.

CBA anticipeert daarmee op de brexit. Door het personeel naar Amsterdam te verhuizen, behoudt CBA een vestiging binnen de Europese Unie als Groot-Brittanië is vertrokken. De bank heeft dan een pand in de EU nodig om zijn Europese bankenlicentie veilig te stellen.

In totaal werken er zeker vijftigduizend mensen bij de Australische bank. Volgens Financial Times kiezen andere Australische banken voor kantoren in Dublin en Frankfurt.