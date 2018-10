150 aanmeldingen voor busreis vanaf MC Slotervaart naar kantoor Achmea

Ongeveer 150 patiënten en personeelsleden van het failliet verklaarde MC Slotervaart en sympathisanten hebben aangegeven vanmiddag met de SP naar het kantoor van verzekeraar Achmea in Leiden te willen.

Dat laat SP-fractievoorzitter Erik Flentge vanochtend aan AT5 weten. 'Het zullen er uiteindelijk misschien iets minder zijn, maar we verwachten zeker honderd mensen. We zetten drie bussen in.'

De partij vindt dat Achmea,waar Zilveren Kruis onder valt, moet zorgen dat het MC Slotervaart weer open gaat. Flentge: 'De zorgverzekeraars hebben miljarden op de plank liggen, hier praten we over miljoenen. Dat moet gewoon kunnen.'

Er wordt vanmiddag om 14.00 uur verzameld bij het MC Slotervaart. Als de bussen in Leiden zijn aangekomen, wordt er onder andere een petitie aan Achmea aangeboden. Voor de reis geldt een 'vrijwille eigen bijdrage' van vijf euro.