Vijf gewonden door koolmonoxide in kapsalon Jan Evertsenstraat

Vijf mensen zijn vanmiddag gewond geraakt toen er koolmonoxide vrijkwam in de Jan Evertsenstraat in De Baarsjes.

De slachtoffers worden momenteel behandeld in het ziekenhuis. Volgens een getuige is het vrijkomen van de koolmonoxide veroorzaakt door een probleem met een cv-ketel in een kapsalon. De brandweer onderzoekt de zaak momenteel.

Lees ook: Gewonde door koolmonoxide in massagesalon in West

Vorige week werd er ook al een persoon naar het ziekenhuis overgebracht vanwege koolmonoxidevergiftiging. Er was sprake van een defecte geiser in een massagesalon in de Curaçaostraat, ook in De Baarsjes.