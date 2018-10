Celstraffen geëist voor rookbommen tijdens PSV-Ajax

Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat de vier PSV-supporters tot één jaar celstraf moeten krijgen, waarvan de helft voorwaardelijk. De mannen zouden tijdens een competitiewedstrijd tegen Ajax op 23 april 2017 rookbommen hebben afgestoken.

Dat meldt Nu.nl. In de tweede helft van de wedstrijd verscheen er zwarte rook in het stadion. Supporters van PSV hadden rookbommen afgestoken met als gevolg dat er paniek ontstond in het publiek. Een aantal bezoekers, onder wie kinderen, kreeg last van ademhalingsproblemen, prikkende ogen en hoofdpijn. De wedstrijd werd enige tijd stilgelegd.

Celstraffen geëist voor verdachten

De initiatiefnemer van de actie zou een jaar cel moeten krijgen, zijn rechterhand acht maanden. Tegen de verdachten is de helft voorwaardelijk geëist. De twee mannen die de bommen zouden hebben aangestoken zouden drie maanden voorwaardelijk cel moet krijgen. Ook krijgen de verdachten allemaal een stadionverbod van vijf jaar, wat het OM betreft. Opmerkelijk is dat de rookbommen juist een actie waren tégen stadionverboden.

Lees ook: Bizarre beelden: Ajax-supporters belaagd met vuurwerk in Kiev



Actie was een protest tegen stadionverboden

De meeste brandstichters hadden zicht verstopt onder een groot spandoek toen de rookbommen werden aangestoken. De verdachten waren echter wel te zien in het supportershome. De actie was een protest tegen stadionverboden.