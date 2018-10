Stadsecoloog dolblij met exotische mossel: 'Dit is mijn grootste ontdekking ever!'

De stad heeft er een bijzondere inwoner bij: de gebogen traliemossel. Dit piepkleine schelpdiertje werd kort geleden in het Westelijk Havengebied ontdekt door stadsecoloog Martin Melchers.

Voor AT5 deed Melchers het kunstje nog eens over. Eerst schept hij een stel trompetkalkkokerwormen boven water, want in deze Australische exoot zitten weer de gebogen traliemosselen verstopt die helemaal uit de Golf van Mexico komen. 'Vooral in de mondig van de Mississippi, daar bij New Orleans', zegt de ecoloog.

De mosselen zijn op bijzondere wijze de oceaan overgestoken. 'Die is natuurlijk met ballastwater hiernaartoe gekomen. Nieuw voor Amsterdam, nieuw voor Nederland, nieuw voor Europa! Lijkt het.'

'Dit is wel mijn grootste ontdekking ever!', aldus een apetrotse Melchers.