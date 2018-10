VVD stelt Kamervragen over moeizame aangifte na uitgaansgeweld

VVD-Kamerlid Antoinette Laan heeft vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid over de aangifteprocedure van de mishandeling van een 20-jarige jongen en een 18-jarig meisje bij het Leidseplein.

Laan-Geselschap vraagt zich af waarom het zo lang heeft moeten duren voordat een van de slachtoffers aangifte kon doen. Ook wil het VVD-Kamerlid weten wat de minister gaat doen om dit soort situaties te voorkomen en of er geen helderheid kan worden verschaft met betrekking tot de 'wachtlijsten' die er zijn voor aangiften.

Aangifte week na mishandeling

Afgelopen donderdagnacht werden een 20-jarige jongen en een 18-jarig meisje mishandeld na een vraag om een sigaret. Het meisje belde de volgende dag de politie en er werd een afspraak voor een aangifte op donderdag 1 november gemaakt. Dat is een week na het incident. Een bekende van het slachtoffer vroeg zich op Twitter af waarom het zo lang moest duren. Haar tweet werd ruim 400 keer gedeeld en kreeg meer dan 150 reacties.

Politie: 'Aangifte in stadsdeel van slachtoffer'

Een woordvoerder van de politie heeft vandaag met meerdere betrokken agenten over de zaak gesproken. 'We hebben ervoor gekozen de aangifte op te nemen in het bureau in het stadsdeel waar zij woont. Woensdag of donderdag was pas de eerste mogelijkheid', verklaart hij.