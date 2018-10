Kale & Kokkie ingetogen na Klassieker: 'We hadden ze een pak slaag kunnen geven'

Kale & Kokkie waren op zijn zachtst gezegd niet enthousiast over de Klassieker van gisteren die Ajax met 3-0 wist te winnen.

'Een ongelooflijke teleurstelling. We hadden Feyenoord een geweldig pak slaag kunnen geven', zegt Kale. 'Ik heb nooit een moment gehad dat ik het gevoel had dat ik naar de Klassieker zat te kijken.'

Kale & Kokkie waren wel zeer te spreken over het optreden van Ajax tegen Benfica van afgelopen dinsdag. 'Het was een wedstrijd met twee gelijkwaardige ploegen', zegt Kokkie. 'Ik had een smile van hier tot aan Tokio', zegt Kale.