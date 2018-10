'Ajax-doelman André Onana in de belangstelling van Tottenham Hotspur'

André Onana is in beeld bij Tottenham Hotspur. De Engelse club zou erg gecharmeerd zijn van de keeper van Ajax.

Dat meldt Voetbal International. Het is onduidelijk of Tottenham Hotspur Onana ziet als opvolger van de Franse doelman Hugo Lloris of als reservekeeper. De Nederlander Michel Vorm is momenteel tweede keeper bij de club uit Londen.

Interesse van Olympique Marseille

Olympique Marseille was deze zomer nog geïnteresseerd in Onana. Ajax liet echter weten de Kameroener te willen behouden. Onana beleeft een sterk seizoen tot nu toe. De doelman incasseerde één tegendoelpunt in de Champions League en in de competitie hield de West-Afrikaan acht keer de nul.