AFC hoopt in Olympisch Stadion op nieuwe stunt tegen profclub

De amateurs van AFC hopen vanavond in de tweede ronde van de KNVB Beker weer te kunnen stunten tegen een profclub.

AFC neemt het vanavond om 19.00 uur in het Olympisch Stadion op tegen TOP Oss dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste ronde van de KNVB Beker wist AFC met maar liefst 5-0 te winnen van profclub Telstar. AFC stond voor rust nog maar met 1-0 voor, maar in de tweede helft kregen de amateurs het echt op de heupen.

Het Olympisch Stadion is geen onbekend terrein voor AFC. Op 20 september 2005 schakelden de Amsterdamse amateurs FC Omniworld (nu Almere City FC) uit in het stadion in Zuid. AFC bereikte daardoor de derde ronde van de KNVB beker.

Koppositie in de Tweede Divisie

AFC kent een uitstekend seizoen tot dusver. De amateurs bekleden momenteel de koppositie in de Tweede Divisie. Raily Ignacio is de man in vorm en heeft al negen goals gemaakt dit seizoen.

De andere Amsterdamse club die nog meedoet in het bekertoernooi is Ajax. Die neemt het morgen in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles.