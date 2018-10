D66: 'Universiteitsbesturen misleiden studenten en personeel'

Regeringspartij D66 ergert zich aan uitspraken dat universiteiten te weinig overheidsgeld zouden krijgen.

Volgens Kamerlid Paul van Meenen hebben alle universiteiten samen ongeveer 3 miljard euro op de plank liggen. 'Universiteitsbesturen misleiden studenten en hun eigen personeel', zegt hij tegen het AD. 'Ze hebben zoveel geld dat nu niet wordt besteed aan beter onderwijs.'

Lees ook: Universiteiten bezorgd over explosieve groei studenten: 'Kwaliteit onderwijs staat op het spel'

Onlangs trokken de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) in een reportage van AT5 aan de bel omdat ze in hun ogen te weinig geld krijgen. Zo zou het bedrag per student zijn gedaald omdat er steeds meer studenten zijn. 'We staan voor mijn gevoel echt op springen', zei VU-bestuursvoorzitter Mirjam van Praag.

Van Meenen is het daar niet mee eens, hij vindt dat het geld door universiteiten verkeerd besteed wordt. 'Nog niet de helft van het personeel op universiteiten is wetenschappelijk personeel, terwijl meer dan de helft ondersteuning, staf en management is. Er zijn steeds meer opperhoofden, steeds minder indianen.'

Lees ook: Kamerleden willen grondige maatregelen universiteiten: 'De nood is hoog'

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de onderwijsbegroting.