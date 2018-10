Uitreiking awards Black Achievement Month: 'Ik ben heel erg geroerd'

'Mijn hart klopt heel hard. Ik had het echt niet verwacht', reageerde kickbokser Lucia Rijker bij het in ontvangst nemen van de sport-award. Naast Rijker vielen Anousha Nzume (Mens en Maatschappij), prof. Humphrey Lamur (Wetenschap en Onderwijs), Frank Zichem (Oeuvreprijs) en Babs Gons (Kunst en Cultuur) in de prijzen bij de uitreiking van de derde Black Achievement Awards in het DeLaMar Theater gisteravond.

Voor de awards werden mensen uit verschillende vakgebieden genomineerd die een belangrijke betekenis hebben gehad voor de zwarte gemeenschap. Naast sport werden er awards uitgereikt in de categorieën oeuvre, kunst en cultuur, ondernemerschap en wetenschap.

Doorvechten

Humphrey Lamur, gepensioneerd hoogleraar geschiedenis en emeritus aan de Universiteit van Amsterdam, mocht de award voor de wetenschap in ontvangst nemen. Hij deed onderzoek naar trans-Atlantische slavenhandel en schreef hier meerdere boeken over. Ook is hij sinds 1998 bezig met een data-bestand van de slavenbevolking in Suriname. 'Ik ben heel, heel erg blij dat ik deze onderscheiding krijg. Je moet doorzetten en doorvechten, dan kom je er wel', aldus Lamur.

Tranen

De oeuvre-prijs ging dit jaar naar Frank Zichem, een televisie- en documentairemaker die sinds het begin van zijn carriére meerdere documentaires maakte over de sociaal-economische en politieke situatie in zijn geboorteland Suriname. Als de presentator hem vraagt anders te gaan staan zodat hij beter hoorbaar is, wordt duidelijk hoeveel het winnen van de award hem doet. 'Dan kunnen ze de tranen in mijn ogen zien. Ik ben heel erg geroerd.'

Black Achievement Month

De feestelijke avond betekende tevens het einde van de jaarlijkse Black Achievement Month. In oktober wordt de 'zwarte' geschiedenis van Nederland uitgelicht met debatten, exposities, theater, dans en film.



Bekijk hieronder een uitgebreide samenvatting van het evenement: