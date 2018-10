Zorgondernemer Belhawi: 'Kans op doorstart MC Slotervaart heel groot'

Zorgondernemer en overnamekandidaat Sinan Belhawi acht de kans op een doorstart van het failliete MC Slotervaart heel groot. De ondernemer gaat deze week nog een serieus bod uitbrengen.

Dat zei Belhawi vanochtend in een gesprek op BNR Nieuwradio. Hij is een van de drie serieuze gegadigden voor de overname van het ziekenhuis. Belhawi zegt dag en nacht te werken aan een overname. 'We voeren tweehonderd telefoontjes per dag en slapen bijna niet.'

Hij vindt het te 'belachelijk voor woorden' dat een verzekeraar bepaalt of een ziekenhuis wel of niet de deuren moet sluiten. Belhawi wil het ziekenhuis ondernemend maken, zodat niet het hele ziekenhuis omvalt als een afdeling het niet redt. 'We gaan in de kosten snijden en gaan focussen op behandelingen die winstgevend zijn.'

Belhawi zegt inmiddels contact te hebben gehad met het kantoor van zorgwethouder Marjolein Moorman, als ook de curator en verschillende investeerders. 'De gesprekken worden dusdanig serieus. We hadden gisteravond een fantastisch goed gesprek. We gaan nog deze week een serieus bod uitbrengen.'

Woordvoerder Marcel Paapst van het MC Slotervaart zegt in een reactie dat de curatoren alle interesse serieus nemen.