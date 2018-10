Familie slachtoffer dodelijk ongeluk Molukkenstraat: 'Uber is gewetenloos'

De familie van de 22-jarige vrouw die in de Molukkenstraat om het leven kwam bij een aanrijding met een taxichauffeur, vindt dat Uber maatregelen moet nemen.

Dat zeggen haar ouders en zus in een interview met de Volkskrant. Het ongeluk vond in maart 2017 plaats, de 21-jarige chauffeur reed voor Uber en was volgens de familie waarschijnlijk doelloos aan het rijden in de hoop een ritverzoek te krijgen.

Lees ook: Slachtoffer (22) ongeluk Molukkenstraat aan verwondingen overleden

'Mede dankzij Uber is er een enorme toename van het aantal taxi's in Amsterdam', zegt haar vader. 'Dat zijn veelal jonge mensen met weinig rijervaring. En die laat je dan doelloos door de stad rijden. Dat kan niet goed zijn voor de verkeersveiligheid.'

Uber zegt dat de chauffeur niet online was in de app tijdens het ongeluk. Het bedrijf heeft daarom geen contact opgenomen met de nabestaanden en weerspreekt het van chauffeurs geschetste beeld. De familie spreekt van een 'naïeve en kinderlijke reactie'.

Lees ook: Buurt leeft mee na dodelijk ongeluk op Molukkenstraat

'Wat ik onbegrijpelijk vind is dat Uber zijn geld verdient in de openbare ruimte', aldus de vader. 'Die ruimte is van ons allemaal, maar Uber voelt zich daar klaarblijkelijk totaal niet verantwoordelijk voor. Daarom noem ik Uber gewetenloos. Want kennelijk hebben ze wetten nodig om tot dit soort inzichten te komen.'

De chauffeur staat morgen voor de rechter.