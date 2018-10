Eerst hoorcollege en dan het bekerduel: AFC'er Moiz da Silva is er klaar voor

De charme van bekervoetbal: eerst een hoorcollege en daarna spelen tegen een profclub. AFC-speler Moiz da Silva (19) weet er alles van. De student Business Administration staat vanavond op het veld tegen TOP Oss. 'Ik denk dat we een goede kans hebben.'

De rechtsback van AFC, dat uitkomt in de hoogste amateurdivisie, staat vanavond om 19.00 uur in het Olympisch Stadion tegenover de eerstedivionist in de tweede ronde van de KNVB-beker. AFC is zeker niet kansloos, denkt Da Silva. 'TOP OSS zal ons niet onderschatten.'

Lees ook: AFC hoopt in Olympisch Stadion op een nieuwe stunt tegen profclub

Overrompelen

AFC heeft flink wat vertrouwen getankt in de eerste ronde van de beker. De club overrompelde Telstar, dat net als Oss ook uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Het werd maar liefst 5-0. Maar ook Oss heeft afgelopen week goede zaken gedaan door van NEC met 5-1 te winnen.

Dat de wedstrijd in het Olympisch Stadion wordt gespeeld, vindt Da Silva mooi. Maar het is niet per definitie een voordeel voor AFC. Hij zal moeten wennen aan het gras in het Olympisch Stadion. 'Het is hard en er is niet vaak op gevoetbald", zegt de speler. 'Maar het is absoluut een mooie locatie om te voetballen.'

Hoogtepunt

Voor Moiz da Silva zal de wedstrijd hoe dan ook een persoonlijk hoogtepunt zijn. 'Het is mijn eerste jaar als senior en dan meteen al in de tweede ronde van de beker. Ja, dat is wel bijzonder.'