Countryster Keith Urban op grootste countryfestival van Europa

Countryster Keith Urban is headliner van de eerste Nederlandse editie van het Country 2 Country-festival. Op 4 maart strijkt het grootste genrefestival van Europa neer in AFAS Live.

Daarnaast treden Britt Eldredge en Drake White op de eerste editie van Country 2 Country. Tijdens het festival zijn er twee podia waarop meerdere nationale en internationale countrygrootheden optreden, maar de organisatie maakte deze namen vanmorgen bekend. De line-up wordt in de komende maanden verder ingevuld.

De eerste editie van het van oorsprong Britse countryfestival was vijf jaar geleden in Londen. In de jaren daarna werd het spektakel ook in andere Europese landen gehouden, zoals in Ierland en Noorwegen. Volgend jaar is het de eerste keer dat C2C Amsterdam en Berlijn aandoet. Fans kunnen vanaf aanstaande vrijdag hun tickets kopen.

In een video op YouTube zegt Urban dat hij er veel zin in heeft: