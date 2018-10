Syriër die in de Balie werd herkend als IS-strijder aangehouden

De politie heeft vandaag een 32-jarige Syriër aangehouden, omdat hij vermoedelijk actief is geweest voor de terroristische organisatie Jabat al-Nusra.

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Syriër vroeg in 2014 onder een valse naam en met een vals paspoort asiel aan in Nederland.

Vorig jaar in september werd de man nog herkend als IS-strijder tijdens een bezoek aan debatcentrum De Balie. Op dat moment werd de documentaire City of Ghosts getoond. De film laat zien hoe Raqqa als hoofdstad van het kalifaat veranderde in een spookstad.

De verdachte komt volgens de AIVD zelf ook uit Raqqa zou daar hebben deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië. Namens Jabat al-Nusra zou hij gevechtshandelingen hebben verricht. Bovendien zou de man betrokken zijn geweest bij aanslagen. Volgens de inlichtingendienst zijn daarbij veel doden gevallen.

Huiszoeking

Na de aanhouding van de Syriër is zijn woning in Amsterdam doorzocht. Daarbij heeft de politie beslag gelegd op digitale apparaten, financiële gegevens en reisdocumenten.

De man wordt niet alleen verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, maar ook van het witwassen van geld. Aankomende vrijdag moet hij voor de rechter verschijnen.