Winteropvang daklozen dit jaar in Centrum en Westpoort

De winteropvang wordt dit jaar geregeld op het Alfa Driehoek-terrein in Westpoort. Ook kunnen dak- en thuislozen terecht in een voormalige school aan de Nieuwe Looiersstraat in het centrum.

De locaties moeten respectievelijk plaats bieden aan 260 en 75 bedden. 'Dit kan worden aangevuld door het plaatsen van maximaal 50 veldbedden in de inloophuizen van de Regenboog', meldt de gemeente.

Omwonenden en omliggende bedrijven hebben hierover een brief gekregen. Voor sommige buurtbewoners is dit overigens niet nieuw. Zo diende de voormalige school aan de Nieuwe Looiersstraat vorig jaar ook al als opvangslocatie.

Dak- en thuislozen konden toen ook terecht bij een voormalige Penitentiaire Inrichting aan de Havenstraat en in De Haven op het Hekelveld.

Maximaal tien dagen

De opvanglocaties zijn in principe open van december tot april. Als het al eerder in het jaar erg koud wordt, dan kunnen de opvangslocaties wel eerder worden geopend. Bovendien wordt er dan gekeken of er meer locaties nodig zijn.

Wel gaat de winteropvang vanaf dit jaar uit van maximaal tien werkdagen, aldus de gemeente. 'Bij elke bezoeker wordt gekeken waar de meeste kans is op succesvol herstel.'