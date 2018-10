Amsterdam wil meer openheid naar burger en media

De gemeente Amsterdam wil opener zijn dan voorheen en gaat meer informatie verspreiden. Zoals declaraties maar ook adviezen en andere documenten die tot beslissingen leiden. De gemeente doet dit nadat twee ambtenaren onterecht stukken achterhielden voor De Telegraaf.

Die achtergehouden stukken gingen over het functioneren van de dienst Openbare Orde en Veiligheid. De Telegraaf deed een Wob-verzoek, maar kreeg lange tijd nul op het rekest. Uit de stukken blijkt dat er veel problemen zijn bij de dienst. Burgemeester Halsema heeft al excuses gemaakt aan de krant.

Ongebruikelijk open

Amsterdam wil nu zelfs opener worden dan de wettelijke vereisten, laat de gemeente in een brief aan de raad weten. 'Voor het college is openbaarheid geen gunst maar een recht.' Volgens de gemeente is deze mate van openheid, zelfs ongebruikelijk in Nederland.

Amsterdam krijgt zo snel mogelijk een heuse informatiecommissaris. Die moet ervoor zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot belangrijke en voor hen relevante informatie. Ook wordt nog onderzocht welke stukken exact openbaar zullen worden gemaakt. Komend voorjaar wordt de gemeenteraad daar verder over geïnformeerd.