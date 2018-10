Gemeente gaat lerarentekort te lijf met gratis griepprik

De gemeente gaat de griepprik gratis aanbieden aan docenten. Hiermee moet de uitval van 'leraren die nog wel voor de klas staan' verminderen.

'Daardoor hoeven leerlingen niet naar huis te worden gestuurd', stelt het stadsbestuur. Voor het plan wordt 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Schoolbesturen mogen wel zelf bepalen of ze gebruik maken van het aanbod. 'Het onderwijspersoneel hoeft bovendien niet aan het schoolbestuur te melden of ze wel of niet een prik halen.'

De gemeente wil daarmee rekening houden met Amsterdammers die vanwege religieuze of principiële overwegingen tegen vaccineren zijn.

'Extra spanning op bezetting'

Welke maatregelen de gemeente nog meer tegen het lerarentekort gaat treffen, is nog onbekend. Rond de zomer hadden schoolbesturen in elk geval nog 250 vacatures openstaan.

Toen werd het plan opgevat om onder meer studenten en statushouders te laten bijspringen. Inmiddels hebben de meeste scholen de bezetting volgens de gemeente net rond kunnen krijgen.

'De te verwachten jaarlijkse griepgolf in het najaar zorgt mogelijk weer voor extra spanning op de bezetting', verwacht het college.