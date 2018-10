AFC stunt wederom en kegelt TOP Oss uit bekertoernooi

AFC heeft in het Olympisch Stadion afgerekend met TOP Oss, dat een divisie hoger speelt.

In een guur en nat treffen bleken de trouwe fans toch niet voor niets te zijn gekomen naar de historische sporttempel. Na een aantrekkelijke eerste helft, met kansen over en weer, gingen beide teams de kleedkamer in met 0-0.

Na de thee schoot AFC sterk uit de startblokken. Het werd beloond door een treffer van Yordi Teijsse. Hij schoot de roodzwarte formatie uit de Tweede Divisie op voorsprong na ruim een uur spelen. Top Oss, dat afgelopen weekend in de Keuken Kampioendivisie nog ongenadig uithaalde tegen NEC (5-1) had geen antwoord meer. Zeker niet toen ze met tien man kwamen te staan na rood voor Lorenzo Piqué. Daardoor was de tweede scalp van een club die officieel hoger moet worden aangeslagen dan AFC een feit.

Lees ook: AFC geniet van overwinning: 'Lekker vechtvoetbal'

AFC bevestigt met dit resultaat de status van cupfighter. De Amsterdammers legden eerder al Telstar met 5-0 over de knie. Nu mogen de Amsterdammers dromen van een ontmoeting met een nog grotere opponent dan TOP.