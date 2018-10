Helena stapelgek van vliegtuiglawaai: 'Officieel bestaat de overlast niet'

Ze verhuisde juist naar Nieuw Sloten omdat er weinig overlast zou zijn van auto's, treinen en vliegtuigen. Maar Helena Klok wordt de laatste twee jaar stapelgek van de vliegtuigen van en naar Schiphol. En ze is niet de enige: 'Dit probleem wordt echt onderschat.'

Uit een analyse van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland blijkt dat veel meer omwonenden van Schiphol ernstige geluidsoverlast van Schiphol hebben, dan de luchthaven zelf heeft gerapporteerd. In 2016 ervoeren volgens de GGD's 198.000 omwonenden overlast, maar Schiphol zelf kwam uit op 'maar' 138.000 mensen.

Dat verschil komt doordat Schiphol de overlast berekent aan de hand van formules, terwijl de GGD is gaan rondvragen.

Meer mensen overlast

Volgens de GGD had in Amsterdam in 2016 7 procent van de inwoners geluidsoverlast, dat zijn meer dan 47 duizend inwoners. Dat aantal zal nu, twee jaar later, flink zijn toegenomen, vermoedt onderzoeker Sijas Akkerman. 'We krijgen steeds meer signalen dat de overlast toeneemt.'

Dat weet Helena Klok in Nieuw-West als geen ander. 'Schiphol zegt op basis van formules dat we nergens last van hebben. Dat vind ik erg. Het is juist elke dag raak en het heeft veel impact op mijn leven. Ik heb zelfs gedacht om in therapie te gaan zodat ik met deze geluidsoverlast om kan gaan.'

Inderdaad, onze #geluidsoverlast in Amsterdam Nieuw-West bestaat officieel niet maar in werkelijkheid wel. Vaak uren en dagen achter elkaar. https://t.co/3JZFEkwmZI — Helena Klok (@HelenaKlok) 28 oktober 2018

Oordoppen

Want ze weet: de maatregelen die ze nu neemt, zijn niet meer voldoende. Zelfs als ze oordoppen in heeft of naar de radio luistert, hoort ze de vliegtuigen erdoorheen. 'Het kan uren doorgaan. We hadden een hartstikke mooie zomer, maar ik ben gewoon binnen gaan zitten.'

Patti Valkenburg, bewoner in West, kan erover meepraten. Hoe vaak ze overlast van het geluid heeft, is lastig te zeggen voor haar. 'Soms hoor je het dagen achter elkaar, soms dagen niet. Toen we buiten op het terras zaten met gasten, konden we elkaar niet meer verstaan. Oorverdovend is het zo nu en dan.'

Geen spijt

Ze heeft er meerdere tweets aan besteed. Eenmaal gaf Schiphol een reactie. De luchthaven vond het 'vervelend' dat ze overlast had. Daarmee slaat de luchthaven de plank mis, vindt Valkenburg. 'Wat ze eigenlijk hadden moeten zeggen is: Het spijt ons van al onze overlast, we zullen er iets aan doen.'

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland hoopt dat hun onderzoek een rol gaat spelen in de discussie rondom uitbreidingsplannen van Schiphol. Volgens onderzoeker Sijas Akkerman kan er maar één conclusie worden getrokken. 'Op basis van de feiten in dit onderzoek, zeggen wij: Schiphol kan niet verder groeien.'

Reactie Schiphol

Volgens de luchthaven zijn er verschillende methoden om vast te stellen hoeveel mensen daadwerkelijk overlast heeft. 'Wij gebruiken de methode die de overheid heeft vastgesteld.' Wel erkent Schiphol dat er hinder is. 'Daar zijn we ons van bewust. We zijn daarover ook in gesprek met omwonenden, onder meer in de Omgevingsraad Schiphol.'

De luchthaven zegt intussen veel bezig te zijn met het verminderen van de overlast. 'Schiphol gaat luchtvaartmaatschappijen extra stimuleren om stillere en schonere vliegtuigen in te zetten. Het gebruik van duurzamere toestellen wordt goedkoper en meer lawaaiige worden duurder.'