Zakkenrollers bestelen 84-jarige vrouw op Diemerplein

De politie heeft nogmaals beelden verspreid van twee zakkenrollers, die op 13 juni een pinpas hebben gerold van een 84-jarige vrouw. Ze sloegen toe op het Diemerplein.

De twee vrouwen plunderden vrijwel direct de rekening van het slachtoffer, zo vertelt een woordvoerder in Opsporing Verzocht. Mogelijk zijn de zakkenrollers vaker actief. Niet alleen op het Diemerplein, maar ook in de rest van Nederland.

Een van de vrouwen is duidelijk vastgelegd op de bewakingsbeelden. Ze droeg een spijkerjasje, een spijkerbroek en witte sneakers. Ook had ze een grote zonnebril op en had ze een witte tas bij zich.

Haar handlangster had een witte jas en een zwarte broek aan. Ze droeg haar donkere haar in een knot. De politie vraagt mensen die de vrouwen herkennen om zich te melden.

Vorige week werd er in Opsporing Verzocht al aandacht besteed aan een vergelijkbare zaak. Daarbij beroofden twee zakkenrollers een 85-jarige vrouw op 19 mei, eveneens op het Diemerplein.

Ze liepen achter de vrouw aan, stalen haar pinpas en namen vervolgens geld op bij de Albert Heijn XL en de Rabobank.