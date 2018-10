Brand tijdens technofeest in club Sugar Factory

Club Sugar Factory aan de Lijnbaansgracht is vannacht ontruimd vanwege een brand.

De brand ontstond kort na middernacht. Op een video van een omstander is te zien dat de vlammen uit het pand sloegen. De brand woedde in de ventilatieschacht.

De brandweer had ongeveer twee uur nodig om het vuur te blussen. Het om 23.30 uur begonnen technofeest kon daarom niet meer hervat worden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Volgens de Sugar Factory viel de schade mee en is het pand veilig verklaard door de brandweer. Het geplande feest voor vanavond gaat dus gewoon door.