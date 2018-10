Met Barcelona deelt Airbnb wél alle gegevens

Met Barcelona deelt Airbnb wél de persoonsgegevens en adressen van verhuurders, maar met Amsterdam niet. Wethouder Laurens Ivens snapt er niks van en wil dat het bedrijf ook die data met Amsterdam deelt. Zo kan illegale verhuur makkelijker worden aangepakt.

Aan het einde van het jaar verlopen de huidige afspraken tussen de stad en Airbnb. Ivens gaat daarom snel met het bedrijf om tafel. Hij wil dat Airbnb net als Barcelona meer gegevens met de gemeente gaat delen. Maar tot nu toe zijn ze daar terughoudend in. Het delen van de gegevens zou in strijd zijn met de Europese privacyregels.

Openheid

Des te opvallender is dat Airbnb die openheid wél geeft aan Barcelona. Die stad krijgt sinds september naam, adres en een kopie van het legitimatiebewijs. Ook laat Airbnb Barcelona meekijken in de systemen naar andere gegevens van de verhuurders.

Hoe Barcelona dat voor elkaar heeft gekregen? 'Ik heb geen idee', zegt Ivens. 'Maar complimenten voor die stad dat het is gelukt.'

Imago

Volgens de toerismewethouder van Barcelona, Sergi Mari Pons, is Airbnb uiteindelijk overstag gegaan doordat het imago van het bedrijf in die stad te slecht werd. 'Dat is voor Airbnb een wereldwijd probleem, aangezien Barcelona net als Amsterdam een bestemming is voor toeristen vanuit de hele wereld.'

Airbnb wil niet ingaan op de vraag of ze nu de Europese regels schenden. Ze melden slechts dat 'iedere stad anders is.'

Maatregelen

In Nederland staan maatregelen tegen illegale verhuur ook op de Haagse agenda. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kondigde al een registratiesyteem aan voor vakantieverhuur, maar wanneer het ingaat en hoe dat eruit gaat zien is nog onduidelijk.

Ivens wil daar echter niet op wachten en hoopt over twee weken snel met Airbnb nieuwe afspraken te maken, onder andere over het delen van data. Dat is volgens hem ook in het belang van het bedrijf zelf. 'Zo kunnen ze laten zien dat het geen schimmig bedrijfje is.'