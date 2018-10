AFC geniet van overwinning: 'Lekker vechtvoetbal'

AFC is trots op het verloop van de wedstrijd in het Olympisch Stadion gisteravond, waarbij met 1-0 gewonnen werd van TOP Oss. Dat terwijl die club een divisie hoger speelt.

'Het was perfect voor ons', zei AFC-speler Yordi Teijsse na afloop. 'Lekker vechtvoetbal, een beetje gokken of de bal doorrolt of stil bleef liggen. Voor ons was het belangrijkste winnen, we hadden niets te verliezen. Dus ik ben er heel blij mee.'

Fans kwamen na afloop van de wedstrijd het veld op. Teijsse: 'Ik was aan het genieten. Zeker op het einde was er een leuk feestje met de kids erbij. Mensen op het veld. Dus ik vond het een heerlijk leuk sfeertje. 1-0 winnen. Hopelijk gaan we met hetzelfde recept door.'

