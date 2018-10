'Deurwaarder moet van huisdieren afblijven'

Honden, katten, hamsters en andere huisdieren lopen het risico om abrupt bij hun baasje weggehaald te worden als hij of zij schulden heeft. Ze kunnen zelfs op de veiling belanden. De Partij voor de Dieren vraagt om opheldering.

Onlangs gebeurde het nog in Limburg. Een deurwaarder nam daar een hond in beslag. De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren wil nu weten of deze praktijken ook hier bestaan. 'Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress met zich mee en dat is niet in het belang van het dier', vindt raadslid Anke Bakker.

'Daarnaast is een inbeslagname van de inboedel op zichzelf al een heel ingrijpende situatie en deze wordt er alleen maar triester op voor de betrokken mensen wanneer ook nog een geliefd huisdier wordt meegenomen.'

De wetgeving rond dit onderwerp dateert uit de negentiende eeuw. In Den Haag zijn er inmiddels plannen om huisdieren en bijvoorbeeld trouwringen te beschermen tegen deurwaarders, maar die nieuwe regelgeving laat nog op zich wachten. 'De Partij voor de Dieren vindt dat Amsterdam, vooruitlopend op de mogelijke inwerkingtreding van deze nieuwe wet, huisdieren niet moet laten meenemen door deurwaarders', aldus Bakker.