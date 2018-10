Advocaat Spong: 'Job Gosschalk ontkent plegen van strafbare feiten'

Job Gosschalk, de castingdirecteur die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Dat vertelde zijn advocaat Gerard Spong in RTL Boulevard.

Gosschalk is inmiddels bekend als 'de Nederlandse Harvey Weinstein' en wordt binnenkort verhoord over een zedendelict waar aangifte tegen is gedaan. De zaak wordt nu onderzocht door het Openbaar Ministerie. Spong heeft het dossier nog niet ontvangen: 'Wij wachten met vertrouwen af waar het OM mee komt.'

#MeToo

Eind vorig jaar kwam Gosschalk in opspraak toen meerdere acteurs naar buiten kwamen met verhalen waarin zij slachtoffer waren van seksueel wangedrag. De producent gaf eerder toe dat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, maar zijn advocaat benadrukt: 'We moeten maar eens bekijken of dat überhaupt strafbare handelingen zijn. Dat is nog een lastig karwij met al die metoo-achtige gevallen.'

Kemna Casting, waar Gosschalk mede-eigenaar van was, heet tegenwoordig Post Castelijn. De castingdirecteur heeft al zijn aandelen overgedragen en is zijn werk kwijt. 'De impact van al deze beschuldigingen is dat zijn leven behoorlijk ontregeld is en in de war is geraakt,' aldus Spong.