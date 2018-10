Enorme file door ongeluk op A10-Zuid

Automobilisten op de A10 en A2 stonden vanochtend in de file door een ongeluk.

Het ongeval gebeurde op de A10-Zuid, ter hoogte van afrit S108. Rijkswaterstaat had twee rijstroken afgesloten, de vertraging kon oplopen tot veertig minuten.

Verkeer vanuit Oost werd aangeraden om via de A10-Noord te rijden. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven en is de file verdwenen.

Ten zuiden van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de #A10 richting R'dam, tussen Zeeburg en knp. De Nieuwe Meer staat 8 km file. +40 min. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kan beter "tegen de klok in" rijden, via A10-Noord en Coentunnel. pic.twitter.com/S43gLEo2O6 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) October 31, 2018