Zilveren Kruis: 'MC Slotervaart betaalde al lang geen rekeningen'

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt verbaasd te zijn dat het MC Slotervaart zo snel moest sluiten.

Dat liet directeur Georgette Fijneman gisteravond blijken in Nieuwsuur. Vorige week dinsdag vroeg het MC Slotervaart uitstel van betaling aan, donderdag ging het ziekenhuis officieel failliet.

Tijd

'Normaal als er uitstel van betaling is, dan hoef je even geen rekeningen te betalen en heb je tijd om de boel op orde te maken', zei Fijneman. 'Toen bleek eigenlijk binnen een dag dat de financiële situatie zo slecht was en er al zo lang geen rekeningen waren betaald, dat het faillissement aangevraagd moest worden.'

Het niet betalen van de rekeningen zou volgens de zorgverzekeraar grote gevolgen hebben gehad. 'Je kreeg de situatie dat het personeel niet meer komt omdat ze al zo lang geen salaris hebben gehad en dat hulpmiddelenleveranciers en medicijnenleveranciers zeggen, wij gaan niet meer leveren, want er is al zo lang niet meer betaald.'

Jaren

Fijneman zegt dat er al jaren met het ziekenhuis over de slechte financiële situatie werd gesproken. Toch werd de minister pas twee weken geleden op de hoogte gesteld. Ze vond dat niet te laat, ze wees vooral op de eigen verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.

'Het klink misschien onaardig, maar je moet wel zorgen dat je je huishoudboekje op orde hebt', zei Fijneman over het ziekenhuis. 'En het geld dat je hebt om aan zorg te besteden, dat dat ook passend is bij de zorg die je levert. Dat is ook waarom wij zo lang met ze in gesprek waren, omdat wij zagen dat op meerdere fronten er eigenlijk een been bijgetrokken moest worden, wat vervolgens niet gebeurde.'

Fijneman stelt verder dat de zorg voor de 400 patienten die dit jaar nog een poliklinische afspraak hebben 'geregeld' is, zij zouden deels in het MC Slotervaart en deels in omliggende ziekenhuizen terecht kunnen. Voor de patienten met afspraken in 2019 is dat niet zo.