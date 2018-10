Online reisbureau TravelBird vraagt uitstel van betaling aan

TravelBird stopt de verkoop van online reisaanbiedingen en vraag surseance van betaling aan. Dat laat het Amsterdamse bedrijf vanochtend weten.

Volgens TravelBird, dat te vinden is aan de Keizersgracht, belandde het bedrijf in financieel zwaar weer na het uitblijven van nieuwe investeringen. De afgelopen dagen waren er al verhalen over klanten die op reis waren en hoorden dat TravelBird hun hotelkamer niet betaald had.

In een persbericht meldt TravelBird dat de afgelopen acht jaar 7 miljoen reizigers via het bedrijf een vakantie boekte. Klanten die nu gedupeerd raken, zouden gedekt zijn via de Stichting Garantiefonds Reisgelden.