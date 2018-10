Jordan Peterson spreekt UvA-studenten vanmiddag toe

Hoogleraar Jordan Peterson is vanmiddag te gast op de roeterseilandcampus UvA.

Hij spreekt in het interviewprogramma Room for Discussion. Over zijn komst was veel discussie, een kleine honderd medewerkers en enkele studentengroepen schreven een open brief waarin ze vroegen om een extra spreker.

Volgens de critici is Peterson bekend van 'omstreden uitingen'. Zo is de Canadees tegen politieke correctheid, doorgeslagen feminisme en verzet hij zich tegen wittemannen-beschuldigingen. Een extra spreker zou voor tegengas moeten zorgen.

De organisatie van het interviewprogramma liet weten dat er geen ruimte was voor een extra spreker. Ook Peterson reageerde, hij noemde de ondertekenaars van de brief onder meer 'lafaards'.

De toespraak begint om 13.00 uur en is alleen toegankelijk voor UvA-studenten die hun studentenpas bij zich hebben. Room for Discussion waarschuwt dat de deuren sluiten als de zaal vol is.

Het programma wordt gefilmd en live uitgezonden op Facebook.