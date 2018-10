Grachtengordel voorlopig niet aardgasvrij: 'Technische uitdaging stap te ver'

De grachtengordel gaat voorlopig nog niet van het aardgas af. Na een motie van GroenLinks en de PvdA liet het stadsbestuur, dat voor de helft bestaat uit diezelfde partijen, weten dat het gasvrij maken van de binnenstad technisch gezien nu nog te complex is.

De partijen die de motie indienden vinden dat de grachtengordel prioriteit moet krijgen omdat de panden hier slecht geïsoleerd zijn, waardoor de warmtevraag hoog is: 'Door delen van de grachtengordel snel van het aardgas af te halen wordt de uitstoot van heel veel CO2 voorkomen.'

'Stap te ver'

Het stadsbestuur onderschrijft de ambitie van de linkse partijen, maar wil eerst ervaring opdoen met het aardgasvrij maken van andere wijken in de stad: 'De binnenstad is nu een stap te ver wat betreft technische uitdaging, drukte in de ondergrond en drukte in de openbare ruimte.'

De eerste wijk die van het aardgas af gaat is de Van der Pekbuurt in Noord. Ook de Banne en Loenermarkt zullen kort daarop volgen als onderzoeksgebieden. Het bestuur bepaalde begin deze maand dat de 2600 bestaande woningen in de Van der Pekbuurt versneld gasvrij worden gemaakt.