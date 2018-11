MC Slotervaart ontkent calamiteiten tijdens verhuizing patiënten

Het MC Slotervaart heeft gereageerd op berichten over dat er een patiënt in levensgevaar zou zijn geweest tijdens het overplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis zegt in een persbericht dat het onderzoek heeft gedaan naar de berichten en dat er geen sprake is geweest van een calamiteit.

Na de berichtgeving is er door de calamiteitencommissie, de betrokken arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur en de curatoren onderzoek gedaan. Ondanks dat er volgens MC Slotervaart dus helemaal geen calamiteiten zijn geweest, wordt er toch betreurt dat patiënten niet de zorg kregen die ze 'op dat moment hadden moeten krijgen'.

Verkeerde ziekenhuis

Tijdens de gedwongen verplaatsing van patiënten vorige week donderdag, zou een kankerpatiënt in levensgevaar hebben verkeerd. Internist-oncoloog Hans-Martin Otten van het MC Slotervaart heeft dat gezegd in een interview met Het Parool. De patiënt heeft zware chemotherapie en in de chaos zou hij per ambulance naar een verkeerd ziekenhuis zijn overgeplaatst.

'De patiënt krijgt een chemotherapie waarbij strakke controles en tijdig toedienen van medicijnen van levensbelang zijn. Dat deze patiënt het heeft overleefd, is te danken aan het alerte zorgpersoneel in het ontvangende ziekenhuis. Zij hebben contact met ons opgenomen om te achterhalen wat er aan de hand was met deze patiënt', zegt de internist-oncoloog.

Een tweede patiënt zou door het faillissement van het ziekenhuis niet het medische onderzoek gehad hebben, dat normaliter wel zou zijn uitgevoerd.

'Geen meldingen bij inspectie'

Otten gaf aan een melding te willen doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Maar een dergelijke melding blijkt alleen gedaan te kunnen worden door calamiteitencommissie. Volgens het MC Slotervaart zelf zijn er bij de IGJ geen meldingen binnengekomen.

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat er op het moment geen sprake is van een levensbedreigende situatie voor de twee in Het Parool-artikel genoemde patiënten. In het debat gaf hij aan de verklaring van het MC Slotervaart af te willen wachten.

'Had niet mogen gebeuren'

In een reactie op het persbericht van MC Slotervaart laat internist-oncoloog Hans-Martin Otten aan AT5 weten dat het een kwestie is van hoe je een calamiteit definieert. 'Van een calamiteit is sprake als de patiënt ook echt schade oploopt. Gelukkig is dat voorkomen, maar het blijft een situatie die niet had mogen gebeuren en daarom heb ik een melding bij de inspectie gedaan', zegt de arts.