Stadsdeel Zuid maakt geen haast met weghalen hekken bij I Amsterdam-letters

Stadsdeel Zuid gaat geen haast maken met het weghalen van de hekken voor de omstreden I Amsterdam-letters op het Museumplein. Een kunstenaar plaatste de hekken met doeken met daarop een alternatieve tekst: 'I am dream'.

De hekken voor de iconische letters zijn een protest tegen het verdwijnen van 'culturele vrijplaatsen' in de stad, zoals het ADM-terrein. Volgens kunstenaar Dadara is het daarom tijd dat kunstenaars de publieke ruimte gaan gebruiken als vrijplaats.

Contact met kunstenaar

Het opvallende object ontsnapte uiteraard ook niet aan de aandacht van het stadsdeel. 'Wij hebben het geconstateerd, maar we vonden het niet zo urgent dat het vandaag moet verdwijnen', zegt een woordvoerder.

'We zijn ons aan het beraden over wat we nu gaan doen. We hebben ook contact opgenomen met de kunstenaar.' Vanuit Stadsdeel Zuid is gevraagd of de kunstenaar het zelf wil weghalen.

Wanneer er wel een busje van de gemeente die kant op wordt gestuurd om het kunstwerk weg te halen, kon de woordvoerder niet zeggen. 'We kijken het even aan.' Maar, dat het gaat verdwijnen staat vast, meldt hij ook.