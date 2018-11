VVD wil excuses van GroenLinks-raadslid Blom voor racisme-uitspraken

De VVD-fractie reageert op social media ontstemd op de uitspraken van GroenLinks-raadslid Simion Blom, die eerder vandaag in een commissievergadering heftige uitspraken deed over 'racisme- en neonazi-uitspraken'.

Het GroenLinks-raadslid begon zijn betoog naar aanleiding van de wethoudersbrief over de aankondiging van het onderzoek over hoe het Nederlandse slavernijverleden kan worden toegevoegd in de lesstof van Amsterdamse scholen. Daar werd in juli 2017 een motie voor aangenomen.

Blom was een van de initiatiefnemers van de motie. In de commissievergadering Onderwijs betoogde hij dat er op dit onderwerp zoveel mogelijk met andere partijen samen moet worden gewerkt, om een zo compleet mogelijk geschiedenisverhaal te vertellen.

'Xenofobie genormaliseerd'

Blom zei in de vergadering dat in zijn ogen xenofobie in Nederland steeds meer genormaliseerd wordt. Forum voor Democratie raadslid Kevin Kreuger kon zich daar niet in vinden en vroeg Blom om voorbeelden te noemen.

'Ik denk niet dat we eromheen kunnen dat we in zorgwekkende tijden leven', zei Blom emotioneel. 'Als we kijken hoe mensen met een moslimachtergrond of Afrikaanse migranten worden ingezet en misbruikt door gevestigde partijen die nu op dit moment in de regering zitten, dan gaan zij zich minder thuis voelen in dit land en minder Nederlands.'

'Racisme voor politiek gewin'

Volgens het raadslid is het schandalig dat politieke partijen racisme inzetten voor politiek gewin. Ook zei de politicus dat het hem dwarszit dat er nieuwe partijen zijn ontstaan die zich laten inspireren door 'neonazi-gedachte ideeën', die dat volgens hem op een bepaalde manier proberen te verbergen.

Opnieuw vroeg FvD-raadlid Kreuger om voorbeelden. 'Partijen die zich laten inspireren door neo-nazi's? Welke partij is dat dan, want ik ken hem niet.'

Minderheden zwaarder straffen

GroenLinkser Blom noemde als voorbeeld het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die eerder pleitte om mensen in achterstandwijken zwaarder te straffen dan anderen wanneer zij de wet overtreden. 'Racistischer dan dat kan bijna niet'. Ook noemde Blom de landelijke fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum van Democratie, die volgens hem openlijk aangeeft geïnspireerd te zijn door de voorman van de Ku Klux Klan uit de Verenigde Staten.

Het debat zorgde voor de nodige opwinding. Simion Blom moest uiteindelijk worden afgekapt door voorzitter. Ook na de commissievergadering bleven de emoties oplopen. De uitspraken van Blom schoten vooral bij de Amsterdamse VVD-fractie in het verkeerde keelgat.

Reactie VVD via Twitter

Op Twitter schrijft de VVD het onacceptabel te vinden dat er door het GroenLinks-raadslid wordt gesuggereerd dat de partij zich laat inspireren door neonazi's. Ook laat de VVD weten dat het Blom zou sieren als hij hier direct afstand van doet en zijn excuses gaat aanbieden.

VVD-raadslid Marianne Poot zegt tegen AT5 dat ze de uitspraken van Blom totaal niet begrijpt en onacceptabel vindt. Het voorbeeld van het plan van Dijkhoff zou onjuist zijn, omdat het volgens haar geen racistische insteek had.

De VVD-fractie wacht op dit moment op een reactie van GroenLinks.