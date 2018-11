Ajax met Labyad en Schuurs tegen Go Ahead; Cerny maakt rentree

Ajax speelt vanavond met een flink gewijzigde opstelling in de beker tegen Go Ahead Eagles.

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft veel spelers uit zijn vaste basis-elf rust gegeven en daarom start Ajax met Zakaria Labyad en Perr Schuurs. Ook Rasmus Kristensen en Mitchel Bakker mogen beginnen aan de wedstrijd.

Zware blessure

Bijzonder is zeker de basisplaats voor Vaclav Cerny. De Tsjech raakte ruim een jaar geleden zwaar geblesseerd in het bekerduel tegen De Dijk. Cerny staat nu voor het eerst weer in de basis. Danilo Pereira zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

De volledige basisopstelling luidt als volgt: Lamprou, Kristensen, Schuurs, Blind, Bakker, Schöne, Neres, Van de Beek, Cerny, Huntelaar en Labyad. De wedstrijd in de Arena begint om 20.45 uur.