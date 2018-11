Jonge inbreker zwemt in vluchtpoging naar eilandje in Bijlmer

Twee jongens hebben gistermiddag proberen in te breken in een woning aan de Kantershof in Zuidoost. Maar die inbraak mislukte.

Tegen 12.30 uur kwam er een melding binnen over twee jongens die een raam open probeerden te breken met een breekijzer. Toen agenten arriveerden, sloegen ze op de vlucht. Een van de jongens sprong in het water en zwom naar een eilandje, terwijl de andere dader wegrende langs het park.

Met een bootje opgepakt

Agenten konden de verdachte met een bootje van het eiland af halen. Het bleek te gaan om een 17-jarige jongen. Hij is aangehouden. De andere inbreker wist te ontkomen.

De politie is op zoek naar getuigen van de inbraakpoging en de achtervolging, om alsnog de tweede verdachte aan te kunnen houden.