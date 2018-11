Grote druk op huisartsen door failliet MC Slotervaart: 'De eersten vallen al om'

Verschillende huisartsen in Amsterdam maken zich grote zorgen over de voortgang van de behandelingen van hun patiënten uit het MC Slotervaart. De artsen kunnen hun mensen niet verder helpen, terwijl ze zeggen dat hun patiënten ernstig ziek zijn.

Huisarts Jacqueline Langeslag begeleidt een patiënt met kanker. Hij heeft chemotherapie nodig, maar kan op dit moment nergens terecht. 'Dan wil je niet dat zo'n tumor verder groeit'.



Toch zal het volgens de arts nooit een op een te bewijzen zijn wat zo'n uitstel doet. 'Maar dat het niet bevorderlijk is voor de genezing en het herstel voor zo'n patiënt, dat is volgens mij duidelijk', aldus Langeslag.

Huisartsenkring Amsterdam

Ook Huisartsenkring Amsterdam trekt aan de bel. In een schriftelijke reactie laten ze weten: 'Wij krijgen huilende patiënten van het Slotervaart aan de balie, die hard zorg nodig hebben. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd.'



De patiënten die geen zorg meer krijgen in MC Slotervaart, worden volgens Langeslag terugverwezen naar de huisarts. 'Door de verzekeraar wordt gezegd dat het Slotervaart Ziekenhuis een goeie nieuwe plek vindt voor deze patiënten die de zorg keihard nodig hebben, maar die plek kunnen ze niet vinden.'

Patiënten terug naar huisarts

Het gevolg is dat veel werk nu op de schouders van de huisartsen terecht komt. 'De eerste huisartsen vallen al om, of kunnen het niet meer aan. Velen hebben al extra personeel ingehuurd'.

Huisartsen geven aan dat - hoe graag ze ook willen helpen - ook zij hun patiënten niet meer op de juiste plek krijgen.







Daarnaast vindt Langeslag dat er onmenselijke situaties zijn ontstaan na het faillissement van het ziekenhuis. 'Mensen hebben te horen gekregen dat ze nieuwe afspraken zouden krijgen voor hun behandeling, en die mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Het is onduidelijk of ze die behandelingen op tijd krijgen. Dit kun je zieke mensen niet aandoen'.

Specialisten luiden noodklok

Niet alleen huisartsen maken zich zorgen, ook specialisten luiden de noodklok. Zij ontvangen dagelijks nog steeds patiënten en volgens hen gaat dat er vaak emotioneel aan toe.

'Wat er overheerst is vooral veel ongeloof, woede en frustratie', vertelt internist Victor Gerdes.



'Levensbedreigende situatie patiënt'

Het Parool berichtte vandaag dat een patiënt die een chemokuur ondergaat tijdens de verhuizing in een verkeerd ziekenhuis terecht kwam. Volgens de behandelend oncoloog leverde dat een levensbedreigende situatie op.

Deze patiënt die in Het Parool zijn verhaal deed is niet in behandeling bij Gerdes, maar hij herkent wel de chaos van vlak na het faillissement. Een dag na het faillissement werd de internist door meerdere huisartsen persoonlijk gebeld met vragen over patiënten die niet wisten waar ze naartoe moesten.

Daarnaast loopt de medisch specialist tegen het probleem aan dat hij zijn patiënten niet verder kan helpen met hun behandelingen. 'Een patiënt met een ingewikkelde medische geschiedenis kwam speciaal naar mij, maar ik kan niets. Ik kan geen nieuw bloedonderzoek aanvragen en geen nieuwe scan aanvragen... dus die vrouw stuur ik onverrichter zaken terug naar de cardioloog.'

Hoewel de specialist wel een overdracht meegeeft, vindt hij dat hij eigenlijk niets heeft gedaan. 'De behandeling van de patiënt kan ik niet voortzetten en ik weet eigenlijk niet zo goed welke internist het nu van mij overneemt'.

Meer tijd voor overdracht

Op dit moment willen de specialisten vooral dat ze langer de tijd krijgen om verantwoord hun patiënten over te dragen. 'Elke overdracht is eigenlijk een kwetsbaar moment en nu hebben we het over duizenden overdrachten, wat ons betreft kan dat eigenlijk niet. Dit mag nooit meer'.