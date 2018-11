Zus van overleden Mare: 'Taxi-apps moeten veranderen, anders komen er meer ongelukken'

Het was een emotionele dag vandaag voor de nabestaanden van Mare Welkers. Na achttien maanden stonden ze vanmorgen voor het eerst tegenover de Uber-chauffeur die Mare doodreed.

'Vandaag was een heel emotionele zaak en een heel emotionele dag. Niet alleen wij als nabestaanden van mijn overleden zus Mare, maar ook de verdachte was heftig geëmotioneerd.' sprak de zus van Mare, Jip Welkers, na de zitting.

Gebruik taxi-app

Welkers werd in maart van het vorige jaar aangereden door de 22-jarige Uber-chauffeur Jasmin M.. Bij het ongeluk op de Molukkenstraat in Oost raakte Welkers zwaargewond aan haar hoofd en been, ze overleed later in het ziekenhuis.

Ondanks dat het niet bewezen is dat het bij dit ongeval een rol speelt, vraagt de familie ook aandacht voor de verkeersveiligheid en het gebruik van smartphones door taxichauffeurs. Het programma waarmee de chauffeurs worden opgeroepen werkt via een smartphone en zou ook voor afleiding zorgen.

'Meer ongelukken'

'Dus die taxi-apps daar zitten ze constant met hun aandacht. En dat is eigenlijk op zichzelf al zo'n gevaarlijk gedrag en zo onoplettend, dat je eigenlijk kan zeggen dat het een doorlopend delict is', zegt Jip Welkers, ze vervolgt: 'En ik denk dat als we niet nu iets gaan veranderen met die taxi-apps, dan zullen er zeker meer ongelukken gebeuren.'

De officier van justitie eiste vandaag de maximale 240 uur taakstraf tegen Jasmin M. Ook wil het Openbaar Ministerie (OM) dat hij een jaar lang zijn rijbewijs inlevert.

'Verdachte heeft het nooit gewild'

'Dit is een zaak die alleen maar verliezers kent', zegt een woordvoerder van het OM. 'Deze verdachte heeft nooit gewild, nooit de opzet gehad tot de dood van Mare. Maar het is wel door zijn verkeersgedrag, door zijn buitengewoon gevaarlijke verkeersgedrag, dat zij is komen te overlijden. En daarom is het ook zijn schuld dat zij is overleden.'