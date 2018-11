Ajax zonder grote moeite langs Go Ahead: 3 - 0

Zonder al te veel moeite heeft Ajax vanavond in het bekertoernooi van Go Ahead Eagles gewonnen. Het publiek in de Johan Cruijff Arena zag de Ajacieden drie doelpunten maken.

Trainer Erik ten Hag had een groot deel van zijn basiself rust gegund. Met een flink gewijzigd elftal werd er tegen de ploeg uit Deventer gestart. Onder andere Zakaria Labyad, Perr Schuurs, Rasmus Kristensen en Mitchel Bakker stonden tijdens de aftrap op het veld. Terug na ruim een jaar afwezigheid door een blessure was Vaclav Cerny.

Ajax wist meteen vanaf het begin van de wedstrijd druk te zetten, maar creeërt de eerste twintig minuten geen kansen tegen de eerste divisionisten. Dan volgt in de 35e minuut toch de 1-0 door David Neres op aangeven van Labyad. Het tweede thuisgoal volgt al drie minuten later als Labyad dan zelf scoort na een fraaie pass van Klaas-Jan Huntelaar.

Ook in de tweede helft is Ajax de bovenliggende partij. Maar het duurt nog tot de 63e minuut voordat de derde en laatste goal valt. Huntelaar kan makkelijk binnentikken na een lage voorzet van Kristensen. Go Ahead kwam er uiteindelijk niet meer aan toe. Het bleef 3-0.