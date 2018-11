Boosheid tijdens commissievergadering over MC Slotervaart: 'Er is chaos'

De sluiting van het MC Slotervaart is alles behalve soepeltjes verlopen. Dat is het beeld dat ook naar voren komt tijdens de raadscommissie Zorg in het stadhuis vanavond. 'Er is chaos in Amsterdam', zegt een internist-oncoloog tegen de raad.

Tien mensen, zowel patiënten als medewerkers van het ziekenhuis namen vanavond de gelegenheid om in te spreken tijdens de raadsvergadering, om zo hun boosheid te uiten. Want veel van hen zijn zichtbaar boos over de verwarrende situatie rond het ziekenhuis. 'Alsof er een bom was afgegaan', beschrijft internist-oncoloog Marcel Soesan de situatie in het ziekenhuis, vlak na het uitspreken van het faillissement.

'Getraind voor bomaanslagen, maar niet hiervoor'

'Hier is geen procedure tegenop gewassen. Wij zijn getraind voor brandwondenslachtoffers, voor overstromingen of voor bomaanslagen. Maar niet hiervoor. Nu is het veilig in het ziekenhuis, maar buiten is het chaos. Er is chaos in Amsterdam', voegt dokter Soesan hier aan toe. 'Er is geen bestuurder die mij nu wijsmaakt dat er controle is.'

'Patiënten zijn radeloos'

De chaos is voor een groot deel te danken aan het feit dat patiënten, die jarenlang terecht konden in het Slotervaart, nu niet meer weten waar ze heen moeten, of wat ze moeten doen. Dat is het beeld dat meerdere medewerkers vanavond schetsen.

'Patiënten komen radeloos en verdrietig binnen. We weten niet meer wat we antwoorden moeten. De zorgverzekeraar zegt dat alles goed geregeld is, maar er is niks goed geregeld', zegt doktersassistente Meents. 'Er is geen crisisplan.'

Volgens haar kunnen ook de ziekenhuizen in de omgeving de vraag van zorg niet aan. Ook het overdragen van zorgdossiers gaat verre van soepel. De ziekenhuizen in de stad waar Slotervaartpatiënten komen te liggen zijn vaak niet volledig op de hoogte van de zorggeschiedenis. 'Het gaat dan om een jarenlange behandelrelatie.'

'Doe er iets aan'

Dat de afbouw de dagen na het uitspreken van het faillissement niet goed is verlopen, daar zijn ook de meeste politieke partijen het wel over eens. Partijen als de Partij van de Ouderen (PvdO) en Bij1 willen dat de gemeente het MC Slotervaart 'terugkoopt'.

'Het is heel erg, maar dit zijn allemaal emotionele verhalen', reageert Wil van Soest (PvdO). 'Maar doe er iets aan! De gemeente moet dit ziekenhuis weer opkopen.' Van Soest kan hiervoor op applaus rekenen uit de zaal, ondanks dat voorzitter Imane Nadif had gevraagd applaus achterwege te laten.

'We gaan hier niet over'

Zorgwethouder Moorman (PvdA) is realistisch in haar antwoord: 'Ik ben niet voor de marktwerking, maar we [de gemeente, red.] gaan er niet over. We moeten het doen met wat er nu speelt. Het kopen van een ziekenhuis gaat door je hoofd. Maar hadden we de tijd gehad in een georganiseerde, gecontroleerde en veilige afbouw, dan zaten we in een heel andere situatie.'