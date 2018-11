Open discussie in de stad? 'Ontkennen dat iets bestaat, heeft nooit geleid tot oplossing'

Thierry Baudet van Forum voor Democratie zat er op de bank in december 2016, Shell-directrice Marjan van Loon was er afgelopen september te gast en vandaag was het de beurt aan de nieuwrechtse psycholoog Jordan Peterson: ze kregen allemaal een podium van Room for Discussion. Ophef over sprekers in de wekelijkse interviewsessies is niet nieuw.

Deze keer was de open brief van platform Bezorgde Amsterdammers die voor veel reacties zorgde. Daarin wilde de groep, samen met medewerkers en studentenverenigingen van de UvA, een tweede spreker naast Peterson zetten. De organisatie van Room for Discussion had te weinig tijd om dit te regelen, bezoekers konden aan het eind wel kritische vragen stellen aan de Canadese psycholoog.

Tweede wetenschapper

Een lid van Bezorgde Amsterdammers die de open brief ondertekende, is UvA-student Henriëtte Hoogevorst. Zij had het liefst een tweede wetenschapper gezien die tegengeluid had kunnen geven aan Petersons antwoorden. 'Die persoon kan dan dingen uitbalanceren die Peterson zegt en niet kloppen of gewoon niet waar zijn', aldus de studente.

Lees ook: Medewerkers UvA niet blij met 'rechtse' gastspreker Jordan Peterson

Maar Fabian van Hal, actief bij studentenpartij De Vrije Student, vindt dat er te vaak ophef ontstaat als rechtse sprekers deelnemen aan discussies. 'Als Jesse Klaver of Sylvana Simons hier zouden staan, sterker nog die hebben hier gestaan. Daar was niks aan het handje. Daar was weinig ophef over. Nu er een rechtse en conservatieve spreker staat, dan wordt hij anders behandeld. Zelfs docenten roepen daartoe op. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

Hij vindt dat er op een universiteit juist ruimte moet zijn om vrij te kunnen discussiëren over maatschappelijke thema's. 'Het is niet alleen zo dat je moet discusieren over dingen waar jij het mee eens bent.'

En daar is de directeur van debatcentrum De Balie Yoeri Albrecht het mee eens. Een universiteit zou juist open moeten staan voor verschillende gasten. 'Als daar een sfeer ontstaat waarin bepaalde gasten niet uitgenodigd mogen worden, dan is dat natuurlijk heel zorgelijk. Het ontkennen dat iets bestaat heeft nog nooit geleid tot een goede oplossing daarvan.’