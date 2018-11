EOD onderzoekt weer vondst handgranaat op Bijlmerplein

Rond 03.00 uur vannacht is er bij de politie melding gedaan van een handgranaat die op het Bijlmerplein lag en er zouden schoten zijn gehoord. Daarop is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) naar het plein in Zuidoost gegaan om onderzoek te doen en de handgranaat daar weg te halen.

De melding is opvallend omdat op precies dezelfde plek vorige week ook al een handgranaat werd gevonden. De eigenaar van de horecazaak waar de granaat voor de deur lag, reageerde toen geschokt. Ook buurtbewoners snapten niet hoe het kon dat er een handgranaat bij hun op het plein lag.

In een reactie laat de eigenaar aan AT5 weten: 'Twee keer in een week, dit is echt niet grappig meer. Ik ben heel erg geschrokken. We maken ons zorgen over de veiligheid. We hebben echt geen idee waar het vandaan komt.' Hoe de handgranaat voor het pand terecht is gekomen, kan de politie ook nog niet laten weten.