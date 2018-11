Uitgeprocedeerden naar nieuwe bed-bad-brood opvang in Derkinderenstraat

De 150 uitgeprocedeerde asielzoekers die eerst in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat werden opgevangen, gaan naar de nieuwe bed-bad-broodopvang in een oud schoolgebouw in de Derkinderenstraat.

De asielzoekers die de afgelopen dagen al gedeeltelijk verhuisden naar de nieuwe locatie, delen de school met kunstenaars en creatieven van het collectief Lola Luid. Vandaag moet de oude locatie aan de Havenstraat definitief verlaten worden.

Zelf koken

Eerder deze maand hoorden ondernemers en kunstenaars dat het oude schoolgebouw moest worden gedeeld met 150 uitgeprocedeerde asielzoekers. De groep heeft de helft van het schoolgebouw inmiddels afgestaan aan de bed, bad, brood-opvang.

In het gebouw zijn de klaslokalen omgevormd tot aparte slaapzalen voor de mannen en de vrouwen. Daarnaast is de opvangplek zo ingericht dat ongedocumenteerden zelf kunnen koken. Hiervoor krijgen de bewoners een persoonlijk budget waarvan ze zelf inkopen moeten doen. Daarnaast houden ze zelf de locatie schoon.

500 opvangplekken

De manier van de opvang lijkt een eerste stap in de richting die verantwoordelijk wethouder Groot Wassink nastreeft. Bewoners krijgen hier meer regie over hun eigen leven.

Het college van burgemeester en wethouders wil meer panden in de stad gaan aanwijzen als 24-uursopvang. Begin volgend jaar zouden 500 asielzoekers een opvangplek moeten hebben.