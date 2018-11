Lamprou in eigen stadion aangezien voor Van Leer: 'Ja dat was grappig'

Kostas Lamprou was een tevreden man na afloop van het bekerduel tussen Ajax en Go Ahead Eagles. De Ajax-doelman zag zijn ploeg domineren en overtuigend met 3-0 winnen in de eigen Johan Cruijff Arena.

Normaal gesproken is Lamprou de reservekeeper, maar nu mocht hij in de basis beginnen. En daar moesten ze ook bij Ajax nog aan wennen. Toen voor de wedstrijd de opstelling bekend werd gemaakt, stond namelijk de foto van Benjamin van Leer op het scherm terwijl Lamprou werd opgenoemd. Van Leer was tweede keeper bij Ajax, maar vertrok deze zomer.

'Misschien vinden ze ons een beetje op elkaar lijken'

'Ja dat was grappig. Ik had het er meteen over met de jongens op het veld. Dat ze de foto van Benji hadden. Dat kan gebeuren. Het is misschien niet echt scherp, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven dan een verkeerde foto. Misschien zijn ze een beetje in de war omdat we op elkaar lijken', aldus Lamprou.

Eindelijk weer eens spelen

De verkeerde foto mocht de pret dus niet drukken voor de doelman die eindelijk weer eens onder de lat stond. 'Ik ben blij dat ik mocht spelen. Dat is dit seizoen nog niet veel gebeurd. Ook omdat ik niet meer in Jong Ajax mag keepen. Ik wist van tevoren wat mijn rol zou zijn. Ik moet gewoon geduld houden en hopen dat de momenten dat ik mag spelen komen.'

Geen vaste keeper in de beker

Dat Lamprou gisterenavond keepte, betekent niet dat hij alle bekerduels in de goal zal staan. 'De trainer heeft niet gezegd dat ik alle bekerduels keep en dat hoeft van mij ook niet. Dat hoor ik meestal twee dagen van tevoren en dat is prima. Dan heb ik nog genoeg tijd om te focussen en mezelf goed voor te bereiden.'