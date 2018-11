Auto brandt volledig uit op Fanny Blankers-Koenlaan

Bewoners van de Fanny Blankers-Koenlaan in West zijn vannacht opgeschrikt door een forse brand. Een auto in de straat stond daar in lichterlaaie.

De brandweer kwam ter plaatse, maar was niet meer op tijd om de auto te kunnen redden. De wagen is volledig uitgebrand. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

Of het gaat om brandstichting is nog niet duidelijk.