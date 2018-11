Hemwegcentrale mogelijk toch eerder dan 2024 dicht

Minister Eric Wiebes van Klimaat onderzoekt of het mogelijk is om een aantal kolencentrales eerder te sluiten. De Hemwegcentrale in Westpoort is één van de centrales die hiervoor in aanmerking komen.

Dat meldt de NOS. Wiebes doet dit omdat het er op lijkt dat Nederland de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot CO2 in 2020 niet gaat halen. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Volgens deskundige haalt Nederland zonder aanvullende maatregelen maar 23 procent.

Dat betekent dat er nog een gat van ongeveer 4 miljoen ton CO2 overblijft. Het sluiten van de Hemwegcentrale alleen al levert een winst van 3 miljoen ton CO2 op. En dat is nodig omdat het gerechtshof onlangs in het Urgenda-vonnis heeft bepaald dat de overheid meer moet gaan doen om de doelstelling te behalen.

Dat de Hemwegcentrale dicht moet, is al langer bekend. Er is dan ook al lang protest tegen de centrale in de stad vanwege de negatieve invloed op het klimaat en de schadelijke gevolgen van de uitstoot voor de stad. Aan de andere kant zijn de werknemers van de centrale bang om zonder werk thuis te komen zitten. De sluiting staat nu voor uiterlijk 2024 gepland.