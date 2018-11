Stedelijk Museum hoeft 'kunstroof' niet terug te geven aan nabestaanden

Een werk van de kunstenaar Kandinsky, dat in het bezit is van het Stedelijk Museum, heeft een donkere oorlogsgeschiedenis. Toch hoeft het werk niet te worden teruggegeven aan de nabestaanden, zo besloot de Restitutiecommissie vandaag.

Het Stedelijk werkte de afgelopen jaren mee aan een landelijk onderzoek naar de herkomstgescheidenis van kunstwerken. Daarbij bleek onder meer Kandinsky's Bild mit Häusern (1909) een vorm van roofkunst te zijn.

Het werk werd in 1940 geveild. Volgens de commissie gebeurde dat met medeweten van eigenaren Irma Klein en Robert Lewenstein.

'Teleurstellend'

Het oprukkende naziregime gaf misschien wel de doorslag om het werk te veilen, erkent de commissie, maar er zouden meer factoren een rol hebben gespeeld.

Zo verkeerden de eigenaren volgens de commissie al voor de Duitse inval in een verslechterde financiële situatie. 'Dit biedt naar het oordeel van de commissie een minder sterke grondslag voor restitutie', aldus de commissie.

Jan Willem Sieburgh, directeur van het Stedelijk, erkent dat de uitspraak 'teleurstellend' is voor de nabestaanden. 'Dit schilderij zal voor altijd verbonden zal blijven aan een pijnlijke geschiedenis.'

15 kunstroofwerken

In totaal blijken er vijftien kunstwerken in het museum afkomstig te zijn van roofkunst. 'Over zeven van deze werken hebben we al contact met nabestaanden', vertelt een woordvoerder van het museum. 'Het allerbeste wat we kunnen aanbieden is dat we met hen gezamenlijk naar de Restitutiecommissie gaan.'

Lees ook: In negen Amsterdamse musea of archieven hangt mogelijk roofkunst

Deze commissie voert vervolgens eigen onderzoek uit. 'Dit kan jaren duren, omdat het heel grondig gedaan moet worden', aldus de woordvoerder. 'Het uiteindelijke oordeel van de commissie is dan ook bindend en het museum houdt zich daaraan.'